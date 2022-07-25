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ائتلاف المالكي يعد ترشيح السوداني "بشرى سارّة" ويوجه دعوة لـ"شركاء المعارضة"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T19:09:11+0000
ائتلاف المالكي يعد ترشيح السوداني "بشرى سارّة" ويوجه دعوة لـ"شركاء المعارضة"

شفق نيوز / رحب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، باختيار قوى الإطار التنسيقي الشيعي، محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

واعتبر الائتلاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإجماع على اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، يعطي دليلاً على تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"النجاحات التي حقّقها قادة الإطار في مواجهة التحديات السابقة وإصرارهم على حماية حق المكون الاجتماعي الأكبر".

ورأى ائتلاف دولة القانون، أن "الإطار نجح في تجاوز المرحلة الأولى من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وزف بشرى سارّة للشعب العراقي ليؤكد أن الإطار أهل لتحمل المسؤولية، وأنه يتبنّى الانفتاح على كل القوى السياسية الوطنية وحشد كل الطاقات والكفاءات، ليكون لكل الشعب العراقي ومع كل القوى والقوائم والمستقلين والشباب والعشائر في تصميم مسيرة حفظ الدولة وهيبتها".

وتابع، الإطار "بذل الجهد لتوفير الخدمات ومعالجة الخلل فيما ينبغي تقديمه للمواطنين، في ظل التوجيهات الحكيمة للمرجعية الدينية العليا، التي تعتبر ربّان هذه السفينة والتي قادتها في المنعطفات الخطيرة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر".

ودعا الائتلاف، شركاء المعارضة والعمل ضد الدكتاتورية البعثية، في الحزبين الكرديين الحليفين، إلى "الإسراع بالاتفاق على تسمية مرشحهما لرئاسة الجمهورية، لتنطلق المسيرة من الموقعين السياديين المتكاملين اللذين يشكلان جناحي السلطة التنفيذية".

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد رحب وبحرارة بترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، فيما لم يبد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أي موقف رسمي إزاء السوداني، وكذلك الحال لتحالف السيادة، حتى اللحظة.

أما في "الحنانة" مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، فكشف مصدر مطلع للوكالة، عن عدم إخطار الصدر من قبل الإطار التنسيقي، بشأن مرشحه لرئاسة الحكومة الذي أعلن عنه اليوم (محمد شياع السوداني).

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