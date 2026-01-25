ائتلاف المالكي يسجل اعتراضه على نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة المرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي، يوم الأحد، اعتراضه على موافقة الحكومة العراقية على قبول نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق.

وقالت النائب عن كتلة دولة القانون منى الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب عقد جلسته اليوم لمناقشة الوضع الأمني وتأمين الحدود العراقية مع الجانب السوري، وتمت استضافة وزير الدفاع والقادة الأمنيين، فيما تعذر وزير الداخلية عن الحضور.

وأضافت الغرابي: "سجلنا اعتراضاً في جلسة اليوم على موافقة العراق على قبول نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق، وأن أكثر الإرهابيين من جنسيات أجنبية ومن مختلف دول العالم".

وبينت أن "هناك 9 عراقيين في الوجبة الأولى البالغ عددها 150 داعشياً التي نُقلت إلى العراق"، مشيرة إلى أن "السجناء سيتم وضعهم في السجون العراقية وتحت إشراف وزارة العدل".

وأكدت أنه "يجب إخضاع هؤلاء الدواعش تحت المحاكم العراقية والمحاكم الدولية"، لافتة إلى أنهم "طلبوا من رئيس مجلس النواب توجيه كتاب رسمي يبيّن اعتراض أعضاء البرلمان على قرار نقل السجناء الدواعش من سوريا إلى العراق".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت في 21 كانون الثاني الجاري، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.