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ائتلاف المالكي يرد على أنباء استبدال السوداني بثلاثة مرشحين

Category: سیاسة

Date: 2022-09-14T18:16:46+0000
ائتلاف المالكي يرد على أنباء استبدال السوداني بثلاثة مرشحين

شفق نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الأربعاء، على أنباء تحدثت عن تعرض الإطار التنسيقي الشيعي الى ضغوط لاستبدال مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ونفى النائب عن الائتلاف عارف الحمامي لوكالة شفق نيوز، "وجود ضغوط على الإطار التنسيقي لإجباره على القبول بأحد المرشحين الثلاثة (عدنان الزرفي، حيدر العبادي، مصطفى الكاظمي) لمنصب رئيس الوزراء"، موضحاً أن "الأسماء المطروحة في التواصل الاجتماعي هو كلام عام ولا أساس له، والأطار متمسك بترشيح السوداني".

واضاف ان "مرشح الاطار الحالي قطع شوطا كبيراً في اعداد برنامجه الحكومي، واسماء كابينته المقبلة، ولا تراجع في ترشيحه".

ولفت الحمامي إلى أن "قضية استبدال السوداني غير مطروحة في الوقت الحالي إطلاقا، وإذا تم التفكير بها فسيعلن الاطار ذلك، بعد التشاور بين قياداته الرئيسة وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون".

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