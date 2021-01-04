ائتلاف المالكي يرد على المتحدث باسم الصدر: تسقيط سياسي لأهداف انتخابية

شفق نيوز/ رد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، على تصريحات صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي اتهم فيها المالكي بالعمل وفق اجندات أمريكية لاضعاف القوات الأمنية العراقية.

وقال القيادي في الائتلاف رسول أبو حسنة، لوكالة شفق نيوز، ان "المالكي جاء الى السلطة في فترة حرجة جداً بسنة 2006، عندما كانت بغداد مقسمة ومقطعة الأوصال والمحافظات تعيش حرب بين المليشيات والقوات الأمنية، واغتيالات وحرق المكاتب الاحزاب وقطع رؤوس، وعمل المالكي خلال السنوات الأربع من ولايته الاولى على تحقيق الأمن والاستقرار".

وأضاف أبو حسنة؛ أن المالكي "بعد ذلك عمل على تقوية القوات الأمنية العراقية من خلال تشكيل جهاز مكافحة الارهاب، الذي حقق من خلاله الأمن والاستقرار في محافظة البصرة بصولة الفرسان، وتقوية الجيش العراقي والشرطة العراقية من خلال عمليات التدريب وشراء الاسلحة وعقد صفقات تسليح كبيرة مع روسيا، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من خطوات تطوير القوات العراقية".

وبين أن "التصريحات الصادرة من التيار الصدري، هدفها التسقيط السياسي مع قرب الانتخابات لاهداف انتخابية، خصوصاً ان التيار ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصاً مع قرب كل انتخابات".