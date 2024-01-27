ائتلاف المالكي يرجح تأجيل انتخاب رئيس البرلمان ويضع سببين

شفق نيوز/ رجح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، تأجيل فقرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي.

وقال النائب عن الائتلاف علي المشكور لوكالة شفق نيوز، "كان من المفترض ان تكون الفقرة الاولى في جدول اعمال جلسة اليوم هي انتخاب رئيس مجلس النواب، إلا أن الفرص لم تتوفر في ذلك".

واضاف، ان "مجلس النواب ينتظر رأي المحكمة الاتحادية في شرعية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس المجلس، وأيضاً لا يوجد أي اتفاق بين الكتل السنية بشأن اختيار شخصية محددة للمنصب".

ورجح المشكور أن "تؤجل قرة انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين صدور قرار من الحكومة الاتحادية واتفاق الكتل السنية على مرشح محدد لمنصب الرئيس".

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.