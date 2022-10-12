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ائتلاف المالكي يثني على مبادرة للديمقراطي بسحب مرشحه ودعم لطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-12T11:18:26+0000
ائتلاف المالكي يثني على مبادرة للديمقراطي بسحب مرشحه ودعم لطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ اثنت كتلة دولة القانون النيابية، يوم الأربعاء، على مبادرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني بسحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس الجمهورية لصالح مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته برهم أحمد صالح.

وقالت الكتلة في بيان اليوم، "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".

واضاف البيان "إننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس ، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة".

ودعت الكتلة في بيانها، الجميع الى التعاطي مع (مبادرة الديمقراطي الكوردستاني)، معتبرة إياها "السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن 33 إسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

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