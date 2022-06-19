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ائتلاف المالكي يتحرك للتصويت على بدلاء النواب الصدريين في جلسة طارئة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-19T18:23:22+0000
ائتلاف المالكي يتحرك للتصويت على بدلاء النواب الصدريين في جلسة طارئة

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاحد، عن تحرك نيابي لعقد جلسة طارئة والتصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وقال النائب عن دولة القانون محمد الصهيود لوكالة شفق نيوز، إن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يتطلب جمع 50 توقيعاً من اعضاء المجلس"، مبينا ان "نواب الإطار التنسيقي اكثر من العدد المطلوب".

وأوضح الصيهود، "يوجد حاليا حراك لجمع تواقيع من نواب الإطار التنسيقي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتصويت على استبدال النواب المستقيلين، وتأدية اليمين بدلاً عنهم".

وبين الصيهود ان "طلب عقد الجلسة سيقدم الى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد موعدا لعقدها".

واليوم الاحد، وقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وبحسب عدد من الاوامر الديوانية التي وردت لوكالة شفق نيوز؛ ان الحلبوسي وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي اضافة لأكثر من 70 أمرا ديوانيا ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

وفي (13 حزيران الحالي) وجه الصدر،  نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع الحلبوسي، على تلك الاستقالات بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

 

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