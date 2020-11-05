ائتلاف المالكي يتحدث عن منح بادية السماوة الى السعودية

شفق نيوز/ أعلن منصور البعيجي نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية يوم الخميس عن وجود "مخطط خطير" يُحاك لاستقطاع اراضي بادية السماوة لصالح السعودية تحت مسمى الاستثمار لأكثر من ٢٥ عاما.

وقال البعيجي في بيان صحفي اليوم ان" استثمار بادية السماوة عبارة عن اضحوكة على ابناء الشعب فأي استثمار على اراضينا لا يصدر منه لصالحنا وانما لصالح السعودية واذا كان هناك فائض فسيصدر للعراق ناهيك عن ان الجهة التي تتحكم بالاستثمار هو الجانب السعودي ولاعلاقة للجانب العراقي به فاي استثمار هذا ."

واضاف ان "السعودية تسعى من خلال هذا الاستثمار الى الزحف داخل اراضينا ومن ثم الاستيلاء على بادية السماوة المحايدة لها تحت ذريعة الاستثمار" .

وتابع البعيجي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قائلا "باعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب وقد رددنا القسم لحماية ارضه وسمائه ومائه لن نقبل او نسمح بهذا الاستثمار الزائف الذي تسعى من خلاله السعودية الى الاستيلاء على اراضينا" .

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي قد نوه في شهر تشرين الاول الماضي الى، أن السعودية أبدت رغبتها بالمساهمة في استثمار مناطق البادية، بينما وجهت بحسم ملف مساحة (150) ألف دونم في محافظة المثنى لعرضها على السعودية.