ائتلاف المالكي يتبرأ من "حسابات تسيء" لقيادات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة

شفق نيوز/ تبرأ ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، من "حسابات" على موقع تويتر قال إنها "تسيء" لقيادات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة.

وذكر بيان للائتلاف ورد لوكالة شفق نيوز، "لوحظ في الاونة الاخيرة ظهور حسابات وعناوين على موقع تويتر تزعم دعمها لائتلاف دولة القانون، لكن في الوقت ذاته تسيء لعدد من القادة والشخصيات السياسية في الاطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة".

وأضاف، "نؤكد ان هذه الحسابات والعناوين ليست لها أي صلة بائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الاسلامية وليست مدعومة من اي جهة لها ارتباط بقيادة الائتلاف".