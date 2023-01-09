ائتلاف المالكي: نية حكومية لتخفيض سعر صرف الدولار إلى 137500

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، عن وجود نية لحكومة محمد شياع السوداني لخفض سعر الدولار في مشروع قانون موازنة سنة 2023.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، لوكالة شفق نيوز، ان "أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار هو التدخل والضغط الأمريكي، بعد نية حكومة محمد شياع السوداني خفض الدولار واعادته كما كان سابقاً قبل رفعه من قبل حكومة مصطفى الكاظمي".

وبين ان "حكومة محمد شياع السوداني تعمل على معالجة خفض سعر صرف الدولار من خلال موازنة سنة 2023، والتي من المؤمل التصويت عليها في شهر آذار المقبل، والسعر الجديد المحتمل هو 137500 دينار لكل 100 دولار وفق المقترح الذي قدمه زعيم ائتلاف دولة القانون، وهذا الرقم هو الأقرب لتثبيته ضمن الموازنة".

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كان يتراوح بين 118 ألف دينار إلى 125 ألف دينار لكل 100 دولار بحسب تقلبات السوق ومضاربات تجا العملة وذلك لغاية أواخر العام 2020 قبل أن تقوم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي برفع سعر الصرف إلى 145 ألف دينار مقابل 100 دولار في موازنة العام 2021، وهو ما أثار استياء الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية.

إلا أن هذا السعر مقرّ وفقاً للحكومة السابقة لم يستقر عند تصويت مجلس النواب العراقي على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بل قفز بعد أيام من مباشرة حكومته بمهامها ليتجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار ووصل في بعض الأيام إلى 158 ألف دينار لـ100 دولار، فيما تجاوز سعر الصرف اليوم أثناء كتابة هذا الخبر 158 ألف دينار لكل 100 دولار.