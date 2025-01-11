ائتلاف المالكي متخوف من أوضاع المنطقة: لا للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أكد عقيل الفتلاوي المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في تشرين الأول 2025.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إجراء الانتخابات المبكرة موضوع غير مطروح داخل أروقة القادة السياسية، وجميع الجهات السياسية لا تتكلم عن موعد انتخابات مبكرة في الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "دولة القانون كان لديها موقفاً من قبل زعيم الائتلاف نوري المالكي، بأنه في حال اتفقت الكتل السياسية على إجراء انتخابات مبكرة، فأن دولة القانون ليس لديها أي مانع بهذا الخصوص"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يؤثر على طبيعة عمل الائتلاف وقواعده الجماهيرية".

وفيما يخص المتغيرات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وتأثيرها على العملية الانتخابية في العراق، استبعد الفتلاوي تأثيرها على إجراء الانتخابات، موضحاً أن "أغلب الدول تمدد أعمال حكوماتها عند حصول أي أمر طارئ، أو في حال استشعرت بخطر، لكي تبقي الاستقرار في بلدها".

وخلص الفتلاوي إلى القول، إن "الوضع غير مستقر في المنطقة، لذلك لا يمكن الإقدام على إجراء انتخابات مبكرة وما قد ينتج عنها من فراغ سياسي قد يؤثر سلباً على البلاد، بل ستجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد دعا في حزيران 2024 الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة نهاية عام 2024.

وقال المالكي في تصريحات متلفزة، إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بالانتخابات المبكرة باعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

وفي 2 نيسان 2024، قال النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطروحة من بعض قوى الإطار التنسيقي، لكن هناك صعوبة في تحقيقها، فهي تتطلب توافقاً سياسياً، وكذلك تتطلب تحضيرات مبكرة من قبل المفوضية حتى تتمكن من إنجاح هذه العملية الانتخابية، والمفوضية غير مستعدة لهذه المهمة".