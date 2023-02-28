ائتلاف المالكي: ماضون بتشريع قانون الانتخابات وتأجيله إلى السبت المقبل مجاملة

شفق نيوز/ أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي يوم الثلاثاء، أن تأجيل التصويت على قانون الانتخابات غير مجدٍ، وذلك لأن الكتل السياسية الكبيرة متّقفة ومصرّة على تمريره، إلا تأجيله اليوم جاء مجاملة وإرضاءً لبعض النواب ولتجنب "زعلهم".

وقال النائب عن الائتلاف عقيل الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تأجيل التصويت على قانون الانتخابات يوم ألاثنين جاءت بناءً على طلب 54 نائباً، وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء مع تمرير قانون (سانت ليغو)، لكن التوافقات السياسية يجب أن تكون حاضرة في مثل هكذا قوانين، لذلك حصل تضامن وحتى من الإطار التنسيقي مع طلب المستقلين والكتل الناشئة، بأن يؤجّل التصويت إلى يوم السبت لإشباعه نقاشاً ولغرض الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف".

وأشار النائب، إلى أن "عملية التأجيل غير مجدية، لأن الكتل السياسية الكبيرة متّفقة وحققت النصاب يوم الاثنين وستحققه السبت المقبل، وهي مصرّة على تمريره، إلا أنها ولتجنب زعل بعض الزملاء تم تأجيل التصويت مجاملة وإرضاءً ولخلق روح التعامل الطيّب بين النواب ليس إلّا".

وأضاف، أن "الكتل السياسية ماضية في تشريع قانون الانتخابات وفق سانت ليغو، والأخير فيه مراحل 1.9 أو 1.7، وكلما انخفض رقم العُشر كلما أتيحت الفرصة أكثر للمستقلين أن يتمثلوا داخل قبة البرلمان، وبالتالي فإن النقاشات والتأجيل جاء لكي تخفّض الأعشار من 1.9 إلى 1.7 أو 1.6 وما إلى ذلك".

وتابع، أنه "وبناء على ذلك فان التأجيل به شيء من الايجابية، لكن في الوقت نفسه فيه تعطيل للعمل البرلماني والتشريعي، خاصة وأن البرلمان أمامه مرحلة أخرى من التشريعات، أبرزها الموازنة وقضايا تخص المتقاعدين وسُلّم الرواتب".

وصوّت مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى يوم السبت المقبل، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات رافضة لمشروع القانون وفق الصيغة الحالية.