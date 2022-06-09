ائتلاف المالكي: قانون الأمن الغذائي لا يعدو ان يكون حبرا على ورق الإ إذا

شفق نيوز/ اعتبرت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الخميس، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي غير قانوني ولا يمكن تطبيقه رغم تصويت مجلس النواب العراقي إلا إذا تشكلت الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الائتلاف في بيان اليوم، ان "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ورغم تضمينه من قبل نوابنا لفقرات مفيدة للطبقات الشعبية والشرائح الاجتماعية المختلفة من المفسوخة عقودهم واصحاب الشهادات العليا والفلاحين وغيرهم، الا انه يصطدم بقرار المحكمة الاتحادية كونه غير دستوري وصدر بحقه قرار بات واجب الالتزام".

وذكر ايضا أنه "قد كان موقفنا ان يتم اللجوء من قبل الحكومة الى بدائل اخرى تحافظ على السياقات الدستورية والقانونية، ولكن اصرار هيئة رئاسة البرلمان على المضي به وعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية يجعل منه خطوة تراجعية واخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات واحترام المؤسسة القضائية".

وأضافت الكتلة البرلمانية أنه "بموجب قرار المحكمة الاتحادية لا يعدو القانون ان يكون حبرا على ورق الا ان ينفذ عند تشكيل الحكومة الجديدة".

كما أشارت إلى ان "الموقف كان محصورا بين السماح للآخرين في المضي به بصيغته الاولى التي تشوبها شبهات فساد وهدر بالمال العام وتخصيص المبالغ من المالية بمخالفة صريحة لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال يومية، وبين اجراء التعديلات التي تحقق مطالب الشعب العراقي وشرائحه المختلفة وتلبي الحاجة الى متطلبات الغذاء والكهرباء والخدمات الحقيقية بشرط احترام السلطة القضائية وضمان عدم تعارض هذا القانون مع قرار المحكمة الاتحادية.

وتابع البيان ان "تحقيق مطالب الشرائح كان يمكن من خلال الاعتماد على قانون الإدارة المالية والصرف وفق نظام ١/ ١٢ وانه لا يجوز الاصرار على مخالفة المحكمة الاتحادية لان ذلك يطعن القضاء وبالتالي يطعن كل العملية السياسية".