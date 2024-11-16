ائتلاف المالكي: ضغوطات أمريكية تمنع إسرائيل من ضرب العراق

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، عن وجود ضغوطات أمريكية تمارس على إسرائيل من أجل منعها من تنفيذ أي ضربات ضد العراق.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز، ان "الكيان الصهيوني لم ينفذ لغاية الآن، أي ضربات عدوانية تجاه العراق، كرد على عمليات الفصائل العراقية"، مشيراً إلى أن "أي ضربة إسرائيلية سوف تؤثر على العلاقة ما بين بغداد وواشنطن".

وأضاف المطلبي أن "هناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الصهيوني لمنعه من تنفيذ أي ضربات ضد العراق، خشية من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن، خاصة وهناك اتفاقية امنية مشتركة بين البلدين، ولهذا أمريكا ضاغط وبقوة على الكيان".

وافاد مسؤولان احدهما دفاعي امريكي والآخر امني اقليمي، بأن الفصائل العراقية المسلحة "المدعومة من إيران" تطلق مسيرات هجومية في اتجاه واحد ضد إسرائيل من داخل العراق، والتي اضطرت القوات الأمريكية وقوات الشركاء إلى اعتراضها، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

وشدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على أن قرار الحرب والسلم تقرره الدولة العراقية بمؤسساتها الدستورية.

وقال السوداني إن: "كل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها"، مؤكداً أن "مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".

ومطلع تشرين الأول الماضي، كشف الإطار التنسيقي عن استعدادات عراقية تحسباً لهجوم إسرائيلي "محتمل".

وبحسب عضو الإطار النائب علاوي البنداوي، فأن الحكومة اتخذت خطوات عسكرية وأمنية بالتنسيق مع القيادات، مشيراً إلى اجتماعات مستمرة للقائد العام مع قيادة العمليات المشتركة، وذلك وسط توتر إقليمي متصاعد يهدد بامتداد الصراع إلى العراق.