ائتلاف المالكي: حضور "الكيان" لا يمنع مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ

شفق نيوز- بغداد

وجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، رسالة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن مشاركته في قمة شرم الشيخ.

وقال النائب عن الائتلاف عمار الشبلي، لوكالة شفق نيوز، ان "مؤتمر شرم الشيخ دعت له مصر والولايات المتحدة الأميركية، لترتيب الوضع في الشرق الأوسط على غرار مبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة المنكوبة"، مؤكداً أنها "قمة دولية والعراق جزء من الشرق الأوسط وأمنه مرتبط بأمن دول الجوار التي ستكون اغلبها حاضرة، فلا يؤثر حضور رئيس الكيان على موقف العراق".

وبين الشبلي أن "كثير من القمم حضرها العراق بحضور ممثل الكيان كونها قمم دولية، ولا خيار للعراق في استبعاد اي وفد منها، لذلك ندعو السوداني لأن تكون مشاركته مشروطة بحفظ سيادة العراق وأمنه".

كما شدد الشبلي، ضرورة "إلزام الدول والوفود المشاركة باحترام سيادة العراق وأمنه، واستغلال القمة للضغط على تركيا للتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي فيما يخص تواجد قواتها على أراض عراقية واحترام حق العراق في حصته المائية".

وأضاف، "كما على السوداني إلزام الدول التي لا زالت تأوي الارهابيين ومن يدعمهم بالكف عن إيواء هكذا شخصيات وتسليم من صدر بحقهم حكم قضائي للسلطات العراقية المختصة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد توجه صباح اليوم الاثنين، إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي دعا إليها كل من الولايات المتحدة ومصر، لمناقشة جهود إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق مسار سياسي وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 20 قائداً عالمياً وإقليمياً، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من زعماء الدول الكبرى.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، لوكالة شفق نيوز، أن العراق يشارك في قمة شرم الشيخ، بعد تلقيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة ومصر، باعتباره رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وصاحب الدور الفاعل في القضايا المصيرية للأمة العربية.

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد وصف مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قمة شرم الشيخ بـ"وصمة عار"، معتبراً أنها قد تمهد للتطبيع أو لتوقيع ما يُعرف بحل الدولتين، مؤكداً براءته من هذا الموقف.