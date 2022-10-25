ائتلاف المالكي بشأن حقائبه الوزارية: نحن أُم الولد 

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن عدد حقائبه الوزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق الوزن الانتخابي فإن حصة ائتلاف دولة القانون في حكومة السوداني تكون (4) وزارات لكننا دائما كنا (ام الولد) وكل همنا تشكيل الحكومة والإسراع بحسم هذا الملف، إذ سيكون لنا حقيبتين فقط في الحكومة الجديدة".

وأضاف موات أن "ائتلاف دولة القانون سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما معها وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف".

وشهد العراق انفراجة حذرة بتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في السرعة الممكنة، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، وابتدأت من حاضنته السياسية، الإطار التنسيقي.