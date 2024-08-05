ائتلاف المالكي: الأمور تتجه نحو بقاء المندلاوي في رئاسة البرلمان

شفق نيوز/ توقع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز، ان "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مازالت مستمرة وهي دون الحلول، خاصة أن ملف انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن حسمه دون الاتفاق ما بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ولا اتفاق بين الطرفين حتى الساعة".

وأضاف المطلبي أنه "وفق كل المعطيات فإن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولا يمكن انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان، فلا اتفاق سني – سني على حسم الملف".

ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون اي التزام بالموعد.