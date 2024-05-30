ائتلاف المالكي: الحكومة العراقية لا تستطيع حماية الشركات الامريكية في بغداد

شفق نيوز/ قال ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية غير قادرة على حماية كل الشركات الامريكية في بغداد.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز إن "قضية استمرار استهداف الشركات الامريكية في بغداد قضية معقدة، ففي ظاهر الأمر هو استهداف للشركات المؤيدة الى إسرائيل، وتأتي ضمن المقاطعة العالمية لهذه الشركات، لكن للأسف بدل المقاطعة أصبح هناك اعتداءات سافرة على تلك الشركات".

وأضاف أن "باطن الأمر، قد يشير الى جهات تعمل على الإساءة للاقتصاد العراقي وضرب عملية الاستثمار وضرب الأموال العراقية في الاستثمارات، والتأثير بشكل خطير على الاستثمارات الأجنبية ولهذا الموضوع معقد".

وبين ان "هذه العمليات ليس فيها أي احراج لحكومة السوداني وهي تحصل في كل دول العالم الان، وإسرائيل هي المسؤولة عن هذا الموضوع بسبب ما ترتكبه من مجازر في فلسطين، خاصة أن الحكومة العراقية لا تستطيع ان تحمي كل شركة أمريكية في بغداد وغيرها، فالحكومة تعمل على توفير الحماية العامة والتوفير الحماية الخاصة لكل الشركات هو امر صعب جداً".

وفجر اليوم الخميس، تعرض فرع شركة "كاتربيلر" في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية الى استهداف بعبوة صوتية، كما تم استهداف معهد كامبرج البريطاني - الامريكي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

ووفقاً لمصدر في الشرطة، فأن الهجومين لم يُخلِّفا اصابات بشرية تُذكر سوى اضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.