ائتلاف العبادي يؤكد ما أوردته شفق نيوز.. التحالفات السياسية تعمق خلافات الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن وجود اختلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن التحالفات السياسية المرتقبة لخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "الاطار التنسيقي ليس كتلة سياسية واحدة، وليس له أي نظام داخلي موحد، فالاطار وجد لغرض تبادل الآراء في العملية السياسية بايجابياتها وسلبياتها".

وبين، ان "قانون الانتخابات الجديد (سانت ليغو)، يخدم تحالفات القوى السياسية الكبيرة، لكن هناك قوى سياسية داخل الاطار التنسيقي لديها الرغبة بالنزول للانتخابات بشكل منفرد، وهناك رأي بان يكون تحالفا سياسيا يجمع كل قوى الاطار التنسيقي، وهناك رأي ثالث بان تكون قوى الاطار التنسيقي بأكثر من تحالف".

وأصاف الرديني ان "قوى الاطار التنسيقي حتى الساعة لم تحسم امرها بشأن التحالفات السياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات، فهناك اختلاف في وجهات النظر، بهذا الصدد وربما المرحلة المقبلة سيتم حسم هذا الملف ما بين قوى الاطار التنسيقي".

وأمس السبت، افاد مصدر مطلع، بوجود خلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هناك مقترحا لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.

وأضاف المصدر؛ أن قوى داخل الاطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات ويصران على إجراءها نهاية السنة الحالية، حتى لو تم مقاطعتها من قبل التيار الصدري".

وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.