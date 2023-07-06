ائتلاف العبادي يؤكد استمرار التحالف مع الحكيم: لم نحسم أمرنا بخوض انتخابات المحافظات منفردين

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الخميس، أنه لم يحسم أمره بشأن خوض انتخابات مجالس المحافظات منفرداً او ضمن تحالف سياسي، فيما أكد أن تحالفه السابق مع تيار الحكمة مستمر.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك حراكاً سياسياً ولم تتضح خارطة التحالفات بشكل واضح، وأن ائتلاف النصر عمل مسحاً ميدانياً لجمهور الائتلاف وتبين أن الجماهير تطالب الائتلاف بالمشاركة في الانتخابات بشكل منفرد وبقائمة مستقلة عن التحالفات، وأن الموضوع قيد الدراسة ولم يحسم بعد".

واضاف ان "ائتلاف النصر قد تحالف في السابق مع تيار الحكمة تحت مسمى تحالف القوى المدنية، وهذا التحالف ما زال مستمراً ولم ينتهي بعد، وهناك محاولات لإعادة هذا التحالف وبث الروح فيه للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات".

وبين الرديني، أن "ائتلاف النصر يركز حالياً على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في 18 كانون الأول على اعتبار أن عقد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ينتهي في 7 كانون الثاني المقبل".

وأوضح المتحدث باسم ائتلاف النصر، ان "هناك عملاً يجري حالياً مع القوى السياسية وممثل الأمم المتحدة بالذهاب باتجاه تمديد أعضاء مجلس المفوضين من خلال التصويت عليهم في مجلس النواب أو الذهاب إلى تغييرهم قبل إجراء موعد الانتخابات".