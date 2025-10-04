ائتلاف العبادي ينتقد حملات انتخابية "بشعة": خطر على السلم الأهلي

شفق نيوز- بغداد

حذّر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم السبت، من تصاعد ظاهرة الدعاية الطائفية واستغلال المال السياسي وموارد الدولة في الحملات الانتخابية، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل "أبرز وأخطر التحديات" التي تواجه نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني لوكالة شفق نيوز، إن "انطلاق الدعاية الانتخابية كشف عن وجود تفاوت كبير بين المرشحين، إذ لا توجد معايير موحدة أو إمكانيات متكافئة للجميع، فبعض الأحزاب تدعم مرشحيها بقوة المال والنفوذ، فيما يفتقر آخرون إلى أبسط وسائل الدعم، حتى بات استخدام المال السياسي والدعاية الطائفية يتم بشكل بشع وواضح في بعض الحملات".

وأضاف الرديني أن "هذه الأساليب الانتخابية لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطية، وتشكل خطراً على وحدة المجتمع والسلم الأهلي، ما يستدعي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تمييزي يُستخدم في الدعاية الانتخابية".

وأوضح أن "هناك مرشحين لا يمتلكون مناصب حكومية ولا يستخدمون المال العام، في حين أن آخرين يوظفون إمكانيات الدولة ومواقعهم الرسمية لخدمة حملاتهم، ما يفقد العملية الانتخابية توازنها وعدالتها".

وشدد المتحدث باسم ائتلاف النصر على ضرورة "مراقبة الحكومة والمفوضية لجميع الجهات التي تستخدم أموال الدولة أو مواردها أو الخطابات الطائفية في الانتخابات، لما يمثل ذلك من مخالفة صريحة للقانون ويقوض ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها".

يذكر أن ائتلاف النصر أعلن في حزيران/ يونيو الماضي عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف "قوى الدولة الوطنية"، كما اعتبر ان الانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي.