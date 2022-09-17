ائتلاف العبادي يكشف عن توجه دولي لحل الازمة السياسية العراقية بالحوار

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم السبت، عن وجود توجه دولي لحل الازمة السياسية في العراق عبر الحوار، لافتا إلى أهمية التيار الصدري وتأثير انسحابه من العملية السياسية على تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر أحمد الوندي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحوار ما يزال مطروحاً لحل الازمة، ويوجد هناك توجه دولي لدفع القوى السياسية باتجاه الحوار الوطني".

وأضاف ان "اغلب القوى السياسية مع اجراء حوار سياسي، وهذا بمثابة رسالة واضحة، وان الأجواء الروحانية للزيارة الاربعينية ستدفع باتجاه حل الازمة واجراء حوار بين القوى السياسية".

ونوه الوندي إلى ان "موقف ائتلاف النصر واضح منذ البداية وهو ضد انسحاب التيار الصدري لأنه أدى إلى عدم تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع ان "التيار الصدري يشكل جزءاً مهماً من العملية السياسية، وإبعاده وعدم مشاركته في اي حكومة سيعقد المشهد السياسي بالعراق"، مؤكدا ان "ائتلاف النصر يدفع باتجاه الحوار، وأن مقتدى الصدر واغلب القوى الوطنية توافق وتتشارك مع رؤية النصر، والايام المقبلة ستكون نافعة لحل الازمة".

وفي أوقات سابقة صرح العديد من النواب والسياسيين بأن مجلس النواب سيعاود انعقاد جلساته بعد انتهى الزيارة الاربعينية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن التيار الصدري ما زال مصراً على عدم الانخراط في تشكيل الحكومة والعملية السياسية.

ويوم أمس الجمعة، كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن طلب دول أوروبية، التواصل مع السلطات العراقية، لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن "دولاً أوروبية عدة، تواصلت مع طهران، بشأن الأزمة بالعراق، وتم إخبارها بأن الأمر يعود للعراقيين أنفسهم".