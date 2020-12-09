ائتلاف العبادي يعلن موقفه من استجواب الكاظمي

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يوم الأربعاء أنه لا ينوي استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ينفي نيته ككيان سياسي استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "من حق النواب ومن مختلف الكتل ممارسة حقوقهم الدستورية في تشخيص اسباب الاستضافة او الاستجواب لاي مسؤول تنفيذي بما يتصل بادائه وفق معايير صحيحة".

وأشار إلى أن موقفه هذا يأتي "رغم أن لديه العديد من الملاحظات على اداء الحكومة وتعاملها مع ملفات الدولة والمواطنين".

وأبدى نواب من كتل مختلفة بينها تحالف الفتح نيتهم استجواب الكاظمي في البرلمان بسبب تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 لمجلس النواب، واستمرار اعتماد الحكومة على القروض.