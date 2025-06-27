ائتلاف العبادي يعلن عدم مشاركته بالانتخابات ويكتفي بدعم "قوى الدولة"

شفق نيوز – بغداد

أعلن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، يوم الجمعة، عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف "قوى الدولة الوطنية"، كما اعتبر ان الانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات.

وذكر الائتلاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يحيط ائتلاف النصر الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الإنتخابات، وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاؤه ضمن (تحالف قوى الدولة الوطنية)، إلاّ أنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفئاً ضمن مرشحي قائمة (تحالف قوى الدولة الوطنية).

واضاف البيان: "يرفض (ائتلاف النصر) إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة، ويرى (النصر) أنّ مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الإنتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".

وشدد الائتلاف، على ضرورة "تصحيح العملية الانتخابية لانها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات"، موضحا ان "الانتخاب الواعي والحرّ والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلاّ أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى".