ائتلاف العبادي يعلن رفضه لمصطلح ورد بقانون المحكمة الاتحادية ويعده "سابقة خطيرة"

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، يوم الجمعة، رفضه مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وطالب بإلغائه.

وعدّ الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "المصطلح سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية في بنية الدولة وفي القضاء بصورة خاصة".

وأشار ائتلاف النصر إلى أن "مصطلح (التوازن) ذكر مرة واحدة دستورياً بما يتصل بالقوات المسلحة، ولا يحق لأي جهة بما فيها مجلس النواب التلاعب بالدستور"، مطالبا بـ"إعادة النظر بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل وبما يتسق مع الدستور العراقي النافذ".

وكان مجلس النواب صوت أمس الخميس (18 آذار الجاري) على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، في جلسة شهدت مقاطعة الكتل الكوردية.