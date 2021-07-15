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ائتلاف العبادي يعلق على مقاطعة الصدر للانتخابات: نريد مشاركة بانتخابات نزيهة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T08:22:57+0000
ائتلاف العبادي يعلق على مقاطعة الصدر للانتخابات: نريد مشاركة بانتخابات نزيهة

شفق نيوز/ علق ائتلاف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، على مقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للانتخابات المقبلة، مؤكداً رفضه المقاطعة، ورغبته في  مشاركة القوى بانتخابات نزيهة

وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنّ "النصر" يؤمن بضرورة اشتراك جميع القوى السياسية المُصادق عليها في الانتخابات القادمة، موضحاً أن "النصر" مع التنافس الانتخابي النزيه بين الفرقاء السياسيين.

وأشار الرديني، إلى أنّ  "النصر" ليس مع مقاطعة الانتخابات الحرة والعادلة، ويرى أنّ شرعية النظام السياسي رهن الشرعية الانتخابية، وأنّ إصلاح النظام ضرورة. ونأمل بتظافر الجهود لإصلاح النظام وتطوّره بما يحقق تطلعات الشعب.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب متلفز بثه اليوم الخميس، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق.

في الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.

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