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ائتلاف العبادي يرفض "التصعيد" ويدعو لـ"حوار هادئ وجاد" بين بغداد وأربيل

Category: سیاسة

Date: 2020-11-15T15:35:23+0000
ائتلاف العبادي يرفض "التصعيد" ويدعو لـ"حوار هادئ وجاد" بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، يوم الأحد، عن رفضه أي تصعيد بين حكومتي المركز والإقليم، وذلك تعليقا على اعتراض إقليم كوردستان على تمرير قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) بالاغلبية داخل مجلس النواب.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندعو الى التهدئة والحوار الجاد بين بغداد وأربيل لتجاوز الخلافات، ونرفض أي تصعيد وتحشيد إثني طائفي، ونحذر من تهديد الوحدة والتعايش".

وأضاف أن "ما حدث من اعتراض كردي على إقرار قانون العجز المالي هو نتيجة طبيعية لغياب الاحتكام الى الدستور والقانون والمؤسسات والحكمة السياسية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصف رئيس كوردستان نيجيرفان بارزاني، اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي "الاقتراض" بدون التوافق مع الكورد بأنه "عقوبة ضد سكان الاقليم وفيما اشار إلى أن القانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط الاقليم عبر شركة النفط العراقية "سومو" العام المقبل، أعلن عزمه ارسال وفد الى بغداد للوصول الى "حل".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

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