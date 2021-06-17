ائتلاف العبادي يرجح إخفاق البرلمان في عقد جلسته المقبلة

شفق نيوز/ رجح ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي، يوم الخميس، اخفاق مجلس النواب العراقي بعقد جلسته يوم الثلاثاء المقبل، وبين أسباب ذلك.

وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، "إننا نرجح اخفاق مجلس النواب من جديد في عقد جلسته رغم تحديد موعد لها، بسبب انشغال النواب والكتل السياسية في الدعاية الانتخابية وتنظيم واقناع جمهورهم لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وبينت أنه "من ضمن الأسباب أيضاً والتي تدفع إلى اخفاق البرلمان بعقد جلساته، غياب الارادة السياسية لتفعيل هذه الجلسات، خشية من تفعيل ملفات الاستجوابات، خصوصاً أن الوزراء الذين يراد استجوابهم لهم حماية من بعض الكتل السياسية المتنفذة، التي هي دائماً من تؤثر على نصاب عقد الجلسة بمقاطعة نوابها الجلسات".

وأضافت النائبة عن ائتلاف النصر أنه "من ضمن الأسباب، عدم قدرة هيئة رئاسة البرلمان على اجبار النواب على حضور الجلسات من خلال تفعيل العقوبات بحق المتغيبين، وفق النظام الداخلي للبرلمان، والتي تصل الى فصل النائب من الدورة، لكن هذا الأمر لا ينفذ ايضا وفق المجاملات السياسية".

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، جلساته التشريعية، يوم الثلاثاء المصادف 22 من شهر حزيران الجاري، بالتصويت والقراءة لمجموعة من القوانين والمقترحات، وفق ما أعلنت هيئة رئاسة المجلس اليوم.