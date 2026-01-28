ائتلاف العبادي يدعو لمعالجة أزمة رئاسة الحكومة بـ"عقلانية ومسؤولية"

شفق نيوز- بغداد

دعا ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم الأربعاء، إلى معالجة أزمة رئاسة الحكومة بـ"عقلانية ومسؤولية"

وقال الائتلاف في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إنه يؤكد "تمسّكه بالقرار الوطني العراقي، بما يضمن مصالح البلد والمواطنين، وبما يعزز التفاف جميع أطياف الشعب حوله".

ودعا البيان، جميع القوى الوطنية إلى "تغليب المصلحة العامة، وترسيخ الاستقرار، ومعالجة الأزمات بعقلانية ومسؤولية، بما يتناسب مع حجم التحديات الصعبة التي تواجه بلدنا وشعبنا".

وكان حزب الدعوة الإسلامية، حذر في وقت سابق اليوم الأربعاء، الإطار التنسيقي من فتح "ثغرة" في قراره قد يجر البلد إلى التعقيد، فيما ذكر بايام التفجيرات والاغتيالات، وذلك في رده على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي برفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

كما أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية، مؤكداً استمراره بالترشح استناداً إلى قرار الإطار التنسيقي.

ودعت حركة عصائب أهل الحق، في وقت سابق يوم الأربعاء، القوى السياسية العراقية إلى توحيد القرار الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية لمواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية كافة، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مرشح الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة نوري المالكي.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد ردود الفعل السياسية الداخلية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال ترمب، مساء أمس الثلاثاء، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم العون للعراق في حال انتخاب المالكي مجدداً، محذّراً من أن ذلك سيقوض فرص العراق في "النجاح أو الازدهار أو الحرية"، وختم تدوينته بالقول: "لنُعد العراق عظيماً من جديد".

وكان الاطار التنسيقي الشيعي قد أعلن مساء السبت الماضي، 24 كانون الثاني الجاري، ترشيحه لرئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي لتسنم رئاسة الحكومة المقبلة.