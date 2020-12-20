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ائتلاف العبادي يخشى من "خروج سعر الصرف عن السيطرة" بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-20T08:52:25+0000
ائتلاف العبادي يخشى من "خروج سعر الصرف عن السيطرة" بالعراق

شفق نيوز/ اعرب ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الاحد عن مخاوفه من خروج سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي عن السيطرة في البلاد بعد ان اقدم البنك المركزي على قرار تخفيض قيمة العملة المحلية امام الاجنبية.

 وقال الائتلاف في بيان رسمي اليوم إن "هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة".

واضاف البيان "نخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإنَّ سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة، ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية، وهذا غير متوفر حاليا مما يضطر البنك المركزي إلى استخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد بدل الاعتماد على سياسة حكومية فعالة في ضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد".

ودعا الائتلاف الجميع الى "التضامن الوطني لتجاوز الازمة، واتباع الحلول الانجع لحماية الاقتصاد ومصالح المواطنين".

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