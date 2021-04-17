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ائتلاف العبادي يتحدث عن التحالفات الانتخابية: كل شيء متوقع!

Category: سیاسة

Date: 2021-04-17T12:13:23+0000
ائتلاف العبادي يتحدث عن التحالفات الانتخابية: كل شيء متوقع!

شفق نيوز/ أكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، استمرار الحوارات بين القوى السياسية بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الآن هناك تفاهمات بين القوى السياسية، لم تنضح ان تصل الى مرحلة التحالفات، الاروقة السياسية تعودت دائما حسم هكذا قضايا في اللحظات الاخيرة وفي هذه اللحظات كل شيء متوقع".

وبينت نوري؛ انه "حتى هذه اللحظة هناك حوارات ونوع من التفاهمات، خصوصاً بين القوى السياسية ذات التوجه الواحد، والطابع العام لهذه التحالفات، سيكون ليس تحالفات بين القوى ذات التوجه والنهج القريب".

وأضافت أن "ائتلاف النصر لديه تفاهمات مع عدد من القوى السياسية والحوارات والتفاهمات مستمرة، لكن لدينا تقاطعات مع بعض الكتل السياسية التي لدينها معها تقاطعات في النهج والرؤى والتطبيق والمبادئ".

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