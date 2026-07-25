ائتلاف العبادي: تداعيات الحرب تتطلب "دبلوماسية عالية" بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، تحظى بدعم واسع من القوى السياسية، وبتأييد كبير من قوى الإطار التنسيقي، مبيناً أن ائتلافه يدعم تحركات الحكومة في ملفات مكافحة الفساد والانفتاح الخارجي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن ائتلافه يؤيد الإجراءات التي اتخذها الزيدي، في إطار حملة مكافحة الفساد والحد من الهدر في المال العام، فضلاً عن نتائج زيارتيه الأخيرتين إلى الولايات المتحدة وإيران، وما أسفرتا عنه من اتفاقيات وعقود، إلى جانب تحركات الحكومة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية، معتبراً أن هذه الملفات تمثل أولوية للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن العراق يواجه تحديات معقدة في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست تداعياتها على البلاد، ولا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على حركة التجارة والطاقة، الأمر الذي يستدعي "دبلوماسية عالية" في إدارة العلاقات مع كل من واشنطن وطهران.

وأشار الرديني، إلى "هذا ما قام به رئيس الوزراء خلال زيارتيه إلى البلدين، ونأمل أن تصب مخرجات هذه الزيارات في مصلحة العراق خلال المرحلة المقبلة".

وجاءت تصريحات الرديني في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية تحركاتها الدبلوماسية في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، إذ زار الزيدي واشنطن منتصف تموز/ يوليو، حيث أعلن الجانبان توسيع التعاون الاقتصادي والأمني ووقعا سلسلة اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والقطاع المصرفي، قبل أن يتوجه بعدها إلى طهران لإجراء مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تناولت تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وتؤكد بغداد أن سياستها الخارجية تقوم على تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة وإيران، مع السعي إلى تجنيب العراق تداعيات التوترات الإقليمية، في وقت يرى مراقبون أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستقرار الداخلي، ودعم البيئة اللازمة لتنفيذ البرامج الاقتصادية والإصلاحية التي أعلنتها الحكومة، بالتزامن مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها منذ توليها مهامها.