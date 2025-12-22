ائتلاف السوداني يطرح مبادرة لحسم منصب رئاسة الوزراء وإنهاء الانسداد

شفق نيوز- بغداد

طرح ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مبادرة سياسية شاملة لحسم منصب رئاسة الوزراء وإنهاء الانسداد.

وذكر إعلام "تيار الفراتين" الذي يتزعمه السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأمين العام لتيار الفراتين، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً دورياً للائتلاف، في مكتبه خُصص لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهد السياسي، ومراجعة نتائج الحوارات المكثفة التي أجراها الائتلاف مع القوى السياسية والوطنية خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن تثبيت ملامح رؤيته لإدارة الدولة في الاستحقاق القادم".

وأعلن الائتلاف، بحسب البيان، عن بلورة مبادرة سياسية متكاملة تهدف إلى كسر حالة الانسداد السياسي، وإنهاء المراوحة التي عطّلت حسم ملف رئاسة مجلس الوزراء، من خلال طرح معالجات واقعية تستند إلى التوافق الوطني والاستحقاق الدستوري.

كما أكد المجتمعون، أن هذه المبادرة تمثل خطوة سياسية مسؤولة لإعادة تحريك العملية السياسية ووضعها على مسارها الصحيح، مشيرين إلى أن تفاصيلها ستُطرح أمام قوى الإطار التنسيقي في اجتماعه المرتقب، بما يفتح الباب أمام تفاهمات سياسية جادة تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

وشدد الائتلاف على أن المبادرة تنطلق من قناعة راسخة لدى قيادة تيار الفراتين وائتلاف الإعمار والتنمية بضرورة حسم الخيارات السياسية بعيداً عن التسويف، والعمل على تشكيل حكومة قوية وفاعلة تعبّر عن تطلعات الشارع العراقي، وتضع أولويات الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي في صدارة برنامجها الحكومي.

يذكر أن الإطار التنسيقي قد دعا الاثنين الماضي، إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، صادقت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.