ائتلاف السوداني يدين نائبه العنكوشي لـ"تطاوله على الرموز"

شفق نيوز- بغداد

أدان ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، التسجيل الصوتي المنسوب للنائب عن الائتلاف حسين العنكوشي، والذي تطاول فيه على رموز عراقية دينية وسياسية، داعياً إلى فتح تحقيق بالموضوع.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نشجب ونستنكر ونرفض ما ورد في التسجيل الصوتي المنسوب إلى النائب حسين العنكوشي من تطاول مرفوض وتجاوز غير مقبول تجاه الرموز الدينية الكريمة وكبار المسؤولين ومقام قادة النصر الشهيد المُهندس".

ودعا الائتلاف الجهات القضائية المعنية، لـ"إجراء التحقيق وفي حالة ثبوت ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان القضاء العراقي، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مذكرة قبض بحق النائب الفائز عن ائتلاف الإعمار والتنمية حسين العنكوشي.

وجاءت الشكوى بحق العنكوشي، على خلفية شكوى مقدمة من ممثل عن أبناء التيار الصدري، بتهمة إهانة رمز ديني بصورة علنية، وفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز.

وصدرت المذكرة وفق المواد القانونية النافذة التي تجرّم الإساءة إلى الرموز الدينية والتحريض أو الإهانة العلنية.

وقبل أيام قليلة، جرى تداول تسجيل مُسرّب للعنكوشي، تضمّن حديثاً تناول فيه المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى أبو مهدي المهندس.