ائتلاف السوداني يلوح بإجراءات: تأخر انتخاب رئيس الجمهورية خرق دستوري

شفق نيوز- بغداد

اعتبر ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن استمرار تأخر انتخاب رئيس الجمهورية لما يقارب شهرين بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه يمثل "خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي"، ملوّحة باللجوء إلى جميع الوسائل والإجراءات الدستورية المتاحة في حال استمرار ما وصفته بحالة التعطيل.

وقالت الكتلة النيابية للائتلاف في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مضى قرابة شهرين على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفي ظل استمرار تأخر انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما شكّل خرقاً واضحاً للتوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي".

ودعت رئاسة مجلس النواب إلى "الإسراع بعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، إنهاءً لمشهد تجاوز التوقيتات الدستورية وتعطيل حسم الاستحقاقات الأساسية، وتحملاً لمسؤوليتها الوطنية في إنهاء حالة التعطيل التي انعكست سلباً على أداء مؤسسات الدولة".

كما دعت "القوى الكوردية إلى حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية قبل موعد انعقاد الجلسة، بما يتيح المضي قدماً في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لنتائج الانتخابات، وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، وحماية مصالح البلاد، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي".

وأكدت أن "استمرار بقاء حكومة مقيدة الصلاحيات يشكل ضرراً مباشراً على أبناء شعبنا وعلى عمل الدولة ومؤسساتها"، مشيرة إلى أنه "في حال استمرار هذا التعطيل، فإن كتلة الإعمار والتنمية ستلجأ إلى استخدام جميع الوسائل والإجراءات الدستورية المتاحة، بما يكفل إنهاء حالة الجمود والحفاظ على المسار الدستوري الصحيح".