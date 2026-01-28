ائتلاف السوداني: تشكيل الحكومة شأن عراقي وإقامة علاقات إيجابية مع أميركا أمر ضروري

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، على أن تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي يمثل إرادة الشعب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إقامة علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة والدول الصديقة.

وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بصفته جزءاً من الإطار التنسيقي، "والكتلة النيابية الأكثر عدداً، وهو صاحب الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة، مسؤوليته في ترشيح من يراه قادراً ومؤهلاً على مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات".

وشدد على أن "تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبّرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات، وضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل العراق والمنطقة".

وأشار إلى "ضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية".

وختم الإعمار والتنمية بالقول، إن "الشعب العراقي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته، وتحفظ أمنه واستقراره، وتحقق تطلعاته، وتصون سيادة بلاده، وتنفتح على التكامل الإيجابي مع المجتمع الدولي".

يأتي ذلك على خلفية تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب فيها عن رفضه لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أثار ردود فعل من الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي.