سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ائتلاف الحكيم: نادمون على التحالف مع العبادي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T08:38:38+0000
ائتلاف الحكيم: نادمون على التحالف مع العبادي

شفق نيوز/ قال قيادي بارز في "تحالف قوى الدولة الوطنية"، يوم الاثنين، إن تحالفه تحصل بشكل تقديري على أكثر من 25 مقعداً في البرلمان المقبل، بالاستناد لنتائج أولية تخص التحالف الذي يتزعمه عمار الحكيم، وينضوي فيه رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "نحن نادمون في تيار الحكمة للتحالف مع الكتل الرمادية، وبالتحديد كتلة النصر، لأنها أثرت سلباً على نتائج تحالف قوى الدولة"، بحسب قوله.

ولفت إلى أن تحالفه "حقق مقاعد تتراوح بين ٢٥-٣٠ مقعداً، اغلبها لتيار الحكمة، بحسب وكلائنا بالمراكز الانتخابية".

وبين أن "تحالف العبادي وبحسب التقديرات الأولية تحصل على ثلاثة أو أربعة مقاعد فقط".

وكان تيار الحكمة حقق في انتخابات 2018 على 19 مقعداً، وهي أول انتخابات يخوضها بشكل منفرد كحزب بعد خروجه من عباءة "المجلس الأعلى" العام 2017.

في حين أن ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، حقق في انتخابات 2018 على 42 مقعداً.

related

مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

Date: 2019-09-24 16:22:23
مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

تيار الحكيم يكشف عن حراك جديد يحسم الدرجات الخاصة

Date: 2019-06-23 11:48:19
تيار الحكيم يكشف عن حراك جديد يحسم الدرجات الخاصة

ما حقيقة محاصرة منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي؟

Date: 2019-11-02 06:58:01
ما حقيقة محاصرة منزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي؟

الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

Date: 2020-12-11 12:10:53
الفتح يرد على العبادي: لا علم لعبد المهدي بعملية استهداف المهندس وسليماني

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

القضاء العراقي يرد بشدة على العبادي: لن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل

Date: 2019-10-28 16:22:20
القضاء العراقي يرد بشدة على العبادي: لن تحقق أحلامك الوهمية بالعودة للمنصب الزائل

تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

Date: 2019-06-16 21:29:23
تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي