ائتلاف الحكيم: نادمون على التحالف مع العبادي

شفق نيوز/ قال قيادي بارز في "تحالف قوى الدولة الوطنية"، يوم الاثنين، إن تحالفه تحصل بشكل تقديري على أكثر من 25 مقعداً في البرلمان المقبل، بالاستناد لنتائج أولية تخص التحالف الذي يتزعمه عمار الحكيم، وينضوي فيه رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

وقال القيادي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "نحن نادمون في تيار الحكمة للتحالف مع الكتل الرمادية، وبالتحديد كتلة النصر، لأنها أثرت سلباً على نتائج تحالف قوى الدولة"، بحسب قوله.

ولفت إلى أن تحالفه "حقق مقاعد تتراوح بين ٢٥-٣٠ مقعداً، اغلبها لتيار الحكمة، بحسب وكلائنا بالمراكز الانتخابية".

وبين أن "تحالف العبادي وبحسب التقديرات الأولية تحصل على ثلاثة أو أربعة مقاعد فقط".

وكان تيار الحكمة حقق في انتخابات 2018 على 19 مقعداً، وهي أول انتخابات يخوضها بشكل منفرد كحزب بعد خروجه من عباءة "المجلس الأعلى" العام 2017.

في حين أن ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي، حقق في انتخابات 2018 على 42 مقعداً.