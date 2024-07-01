ائتلاف ادارة الدولة يتسلم تقرير البرنامج الحكومي: تم تنفيذ 68% (فيديو)

شفق نيوز/ ناقش ائتلاف ادارة الدولة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك وحسم منصب رئيس البرلمان، فيما تسلم تقرير البرنامج الحكومي.

وذكر بيان عن الائتلاف ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي في القصر الحكومي لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والدولية".

واضاف البيان ان "الاجتماع ناقش الجهود الحكومية المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين وأهمية إسنادها".

وشدد على "أهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك".

وجدد الائتلاف "تفويضه الحكومة في الحوار الجاري مع التحالف الدولي وتأييد القرارات المتعلقة بذلك".

وكرر "الائتلاف مطالبته بحسم موضوع رئاسة مجلس النواب".

واستنكر "الإساءة غير المقبولة ضد مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه القاضي فائق زيدان".

وأشار إلى أن "المجتمعين تسلموا آخر تحديث لتقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق البرنامج الحكومي حيث وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 68 بالمئة".

ويضم ائتلاف ادارة الدولة اغلب القوى الممثلة في مجلس النواب العراقي والمشكلة لحكومة محمد شياع السوداني.