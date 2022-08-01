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ايران: نرصد التطورات في العراق بدقة ولا نتدخل بشؤونه الداخلية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T06:43:01+0000
ايران: نرصد التطورات في العراق بدقة ولا نتدخل بشؤونه الداخلية

شفق نيوز/ رأت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن التطورات الراهنة في العراق شأن داخلي، مؤكدة  على أن الأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعليقا على تطورات الأحداث في العراق، إن "العراق بلد جار كبير ومهم بالنسبة لنا، ونحن نتابع ونرصد تطورات الأحداث فيه بدقة وبحساسية".

وأضاف أن "الجمهورية الاسلامية تعتقد ان امن العراق من أمنها، وبأن الأحزاب والتيارات السياسية العراقية قادرة على تجاوز الأزمة من خلال اتباع الطرق السلمية والقانونية".

وبين " كنّا ومانزال نحترم خيار الشعب العراقي ولانتدخل في شؤونه الداخلية لكننا نؤمن ان الحوار هو افضل طريقة لحل الخلافات"، مؤكدا "نحن واثقون ان الشعب العراقي شعب واع وناضج وسيتجاوز هذه الفترة بكياسته وحكمته".

وقال أيضا "نحترم قرار الشعب العراقي ونؤمن بأن الحوار يعتبر أفضل طريقة لتسوية المشاكل"، مشددا على أن "العراقيين واعين وناضجين وسيتجاوزون الأزمة بحكمة".

 

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