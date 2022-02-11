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ايران تأمل فتح حوار مع العراق "بعيداً عن الإعلام"

Category: سیاسة

Date: 2022-02-11T14:46:55+0000
ايران تأمل فتح حوار مع العراق "بعيداً عن الإعلام"

شفق نيوز/ دعا السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، يوم الجمعة، المسؤولين العراقيين الى التعاون والحوار بعيداً عن وسائل الإعلام.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة اليوم في بغداد بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للاطاحة بنظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية وسط حضور لسياسيين عراقيين وبعثات دبلوماسية لبعض الدول.

وقال مسجدي إن "ايران والعراق يحتاجان بعضهما الآخر، ويجب التعاون بينهما في جميع الملفات حسب تبني المبادئ السيادية والوطنية لكلا البلدين".

وشدد السفير الايراني على "التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية والاجتماعية".

وتابع أن "ايران وضعت على جدول اعمالها التعاون مع العراق في جميع المجالات، ونحن مستعدون للتعاون في ملفات الغاز والماء والكهرباء".

وشدد السفير الايراني على ضرورة "عدم تبادل الكلام من على وسائل الاعلام"، مضيفا "في اجتماعاتي مع المسؤولين العراقيين اؤكد على ان يجلس وفدي البلدين على طاولة حوار سواء في بغداد او طهران".

وفي الشأن الأمني، اشار مسجدي الى أنه "لم يدخل شخص واحد ارهابي من ايران الى العراق، بل ساعدت قواتنا المسلحة القوات العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة".

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