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ايران تؤكد استعدادها لإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T18:35:21+0000
ايران تؤكد استعدادها لإلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

شفق نيوز/ أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، سيد رسول مهاجر، يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإلغاء تأشيرات الدخول بينها وبين العراق متى ما قرر الأخير ذلك.

وقال مهاجر على هامش لقائه اليوم بمجموعة من التجار ورجال الاعمال الايرانيين والعراقيين في بغداد، إن مجلس الوزراء الايراني قرر في اجتماعه الذي عقد الاسبوع الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في أي وقت، إذا كانت الحكومة العراقية مستعدة لهذه الخطوة، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأضاف "نحن حاليا ننتظر الحكومة العراقية لكي تعلن قرارها بهذا الشأن، ليتم بعد ذلك السماح بزيارة رعايا البلدين من دون الحاجة الى استصدار تأشيرات الدخول".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن معظم رجال الاعمال الايرانيين والعراقيين الذين استضافهم اتحاد غرف التجارة العراقية، خلال اللقاء بالمسؤول الإيراني، ولاسيما التجار الايرانيون، شكوا من التعقيدات في الحصول على تأشيرات الدخول.

وحول الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، صرح الدبلوماسي الايراني بأن البروتوكولات والقيود الاحترازية تسود جميع دول العالم اليوم، وعليه يسمح للرعايا الايرانيين والعراقيين زيارة البلدين بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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