سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ايران تعيّن حسین آل صادق سفيرا جديدا في بغداد خلفا لايرج مسجدي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-11T08:27:55+0000
ايران تعيّن حسین آل صادق سفيرا جديدا في بغداد خلفا لايرج مسجدي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "تم تعيين حسین آل صادق سفيراً جديداً في العراق خلفاً لايرج مسجدي".

وأضاف خطيب زاده، أن السفير الجديد "سيباشر عمله الأسبوع المقبل"، مرجحاً في ذات الوقت أن "يزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طهران خلال أيام".

وبحسب تقارير صحفية فإن "حسين آل صادق أحد القادة المتنفذين في قوات فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الايراني.

يذكر أن السفير السابق إيرج مسجدي بدأ عمله سفيرا في بغداد في أبريل/نيسان 2017، خلفا لحسن دانائي فر، وكلاهما من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وشهد مسجدي عدة توترات في العلاقة بين بغداد وطهران حيث استدعته الخارجية العراقية للاحتجاج بشأن عمليات إيرانية في البلاد على خلفية قصف الحرس الثوري لمدينة اربيل.

related

زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

Date: 2019-11-03 07:10:23
زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

الرئيس الإيراني يهاتف الكاظمي ويبلغه استنكاره لأي عمل يهدف لزعزعة إستقرار العراق

Date: 2022-02-05 12:47:12
الرئيس الإيراني يهاتف الكاظمي ويبلغه استنكاره لأي عمل يهدف لزعزعة إستقرار العراق

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

بلينكن: سنرد على قصف اربيل بشكل مباشر على طهران أو على وكلائها في العراق

Date: 2022-03-14 19:50:23
بلينكن: سنرد على قصف اربيل بشكل مباشر على طهران أو على وكلائها في العراق

السفير الإيراني في بغداد يدخل على خط تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2022-03-15 17:04:23
السفير الإيراني في بغداد يدخل على خط تشكيل الحكومة العراقية

مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

Date: 2022-02-06 14:54:06
مباحثات بين العراق والسعودية بشأن تأخر جولة المباحثات الخامسة مع إيران

إيران تبدي إستعداداً للمساهمة بإعمار الموصل والحكومة المحلية ترحب

Date: 2021-09-02 10:20:59
إيران تبدي إستعداداً للمساهمة بإعمار الموصل والحكومة المحلية ترحب

سياسي عراقي يقدم طلباً للرئيس الأمريكي ويحثه على ضرب مركز القرار داخل إيران

Date: 2021-07-08 07:20:03
سياسي عراقي يقدم طلباً للرئيس الأمريكي ويحثه على ضرب مركز القرار داخل إيران