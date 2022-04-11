ايران تعيّن حسین آل صادق سفيرا جديدا في بغداد خلفا لايرج مسجدي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسمية سفير جديد لها في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "تم تعيين حسین آل صادق سفيراً جديداً في العراق خلفاً لايرج مسجدي".

وأضاف خطيب زاده، أن السفير الجديد "سيباشر عمله الأسبوع المقبل"، مرجحاً في ذات الوقت أن "يزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طهران خلال أيام".

وبحسب تقارير صحفية فإن "حسين آل صادق أحد القادة المتنفذين في قوات فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الايراني.

يذكر أن السفير السابق إيرج مسجدي بدأ عمله سفيرا في بغداد في أبريل/نيسان 2017، خلفا لحسن دانائي فر، وكلاهما من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وشهد مسجدي عدة توترات في العلاقة بين بغداد وطهران حيث استدعته الخارجية العراقية للاحتجاج بشأن عمليات إيرانية في البلاد على خلفية قصف الحرس الثوري لمدينة اربيل.