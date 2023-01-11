"السوداني صحح الخطأ".. ايران تستدعي السفير العراقي احتجاجا علی استخدام "الخليج العربي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الأربعاء، استدعاء السفير العراقي لدى طهران احتجاجا علی استخدام اسم وصفته بأنه "مزور"، في بطولة الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقامة حاليا في مدينة البصرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات نشرتها وكالة ارنا الرسمية للأنباء،، إنه "تم استدعاء السفير العراقي إلی الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي وعكسنا حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلی الجانب العراقي" وفق تعبيره.

وأشار أمیر عبداللهیان إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صحح هذه المسألة ( هذا الخطأ ) في مقال نُشر مؤخرًا على الفضاء الافتراضي.

وأكد: على الرغم من أن لدينا علاقات إستراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق ، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع واستدعينا السفير العراقي لدى طهران الى الخارجية ، للتاكيد على حساسية الشعب الايراني العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والاعلان عنها إلی الجانب العراقي، وفق قوله.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن اتخاذ ما وصفتها "إجراءات لازمة" بعد استخدام العراق تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي".

وفي الثامن من كانون الثاني الجاري، هاجم البرلمان الإيراني، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بلغة بدت "استعلائية" وذلك على خلفية تصريحات بشأن بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25 التي تستضيفها البصرة، وذكرا فيها مفردة "الخليج العربي" والتي تعترض عليها إيران بشدة.

ورد التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، على مطالبة البرلمان الإيراني زعيم التيار بالاعتذار بعد تغريدته بشأن مفردة "الخليج العربي".

واعترض الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على تسمية البطولة باسم "الخليج العربي" بدلاً من "الخليج الفارسي"، كما قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص.

ويرى خبراء كرويون عراقيون، أن هذا الأمر الذي برز خلال الأوان الأخير، على الساحة الكروية، قد يؤثر سلباً على بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي تحتضنها البصرة، وانسيابية البطولة، وحذروا من الانتقال إلى حلبة سياسية ينزع الجوهر الإيجابي للبطولة.