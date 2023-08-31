"ايران تخلت عن عنصرها".. شفق نيوز تنفرد بتفاصيل محاكمة قتلة المواطن الأمريكي في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الخميس، عن خفايا محاكمة قتلة مواطن أمريكي في بغداد.

وتقصت وكالة شفق نيوز؛ كواليس المحاكمة وما رافقها من ضغوط وصولا إلى الحكم النهائي الذي صدر اليوم الخميس، بعد ثلاث مرافعات في محكمة جنايات الكرخ.

وأبلغت مصادر عدة وكالة شفق نيوز؛ أن الحكم بالسجن المؤبد بحق قتلة المواطن الأميركي ستيفن كارول والذين يبلغ عددهم خمسة مدانين اربعة منهم يحملون الجنسية العراقية، وواحد منهم يحمل الجنسية الايرانية وصفته نقيب في الحرس الثوري الإيراني ويعمل مستشاراً في أحد الاجهزة الأمنية العراقية ويقيم في أحد مقار بمنطقة الجادرية .

وأشارت المصادر؛ إلى أن المتهمين الأربعة الآخرين؛ هم مواطنون عراقيون ينتمون لفصائل متعددة، واعترف المتهمون بتنفيذ عملية القتل بعد التحقيق معهم، فيما تمت إحالة قضيتهم إلى جنايات الكرخ.

وبشأن حيثيات الجريمة؛ لفتت المصادر إلى ان العملية كانت خطف المواطن الأميركي وليس القتل، لكن المتهمين اخطأوا التنفيذ وقتلوه، فيما تم القبض عليهم بعد المتابعة من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ليتم الوصول للمجرمين عن طريق ادلة متعددة مثبتة، والقاء القبض عليهم في منزل بجانب الرصافة.

وبين مصدر آخر؛ أن التحقيق القضائي بدأ معهم (المتهمين)، وصولاً وإحالة ملفاتهم لجنايات الكرخ رغم كل الضغوط التي تمت ممارستها من قبل الجهات التي ينتمون إليها، في المقابل تخلت طهران عن المتهم الإيراني بعد فشلهم بعملية الخطف في بداية الأمر، لكن في نهاية الأمر مارست طهران وجهات عراقية ضغوطاً كبيرة لسحب المتهم الى طهران ومحاسبته هناك.

وأصدر القضاء العراقي، في وقت سابق من يوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط في الحرس الثوري الإيراني وعراقيين قتلوا أميركيا في بغداد.