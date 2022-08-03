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اياد علاوي يعد الانتخابات المبكرة "مخرجاً وحيداً" للأزمة ويضع شرطاً لمشاركته فيها

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T18:42:14+0000
اياد علاوي يعد الانتخابات المبكرة "مخرجاً وحيداً" للأزمة ويضع شرطاً لمشاركته فيها

شفق نيوز/ عدّ رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الأربعاء، الانتخابات المبكرة هي "المخرج الوحيد"، من الازمة السياسية في العراق،

وقال إنه سيشترك بها وفق شرط. وأضاف علاوي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، "لم نشارك في الانتخابات لأننا توقعنا حدوث ما نشهده الآن"، موضحا ان "الحوار المبني على أسس واضحة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة".

وتابع ان "الحوار الوطني يجب أن يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها"، مشيراً الى ان "الانتخابات يجب أن تكون بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة".

ولفت الى ان "هناك تقاطعا كبيرا في مواقف القوى السياسية والعملية السياسية أصيبت بعرج"، مبينا ان "النفوذ الخارجي والفساد والإقصاء من أسباب فشل العملية السياسية".

ورأى أن "الانتخابات لن تفيد وستأتي بنفس النتائج وستفرز الأزمة نفسها إلا إذا نظرنا في قانونها"، مشيراً الى ان "هناك خلافات شخصية بين الزعماء السياسيين ولا علاقة لذلك بالمصالح العليا للبلاد".

وقال علاوي، إن "مشاكل العراق بحاجة إلى علاج جذري من خلال حوار وطني بناء"، مضيفا ان "القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقياته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد الآن".

وتابع ان "القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته والانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد"، موضحا "سأشارك في الانتخابات إذا أفرزها الحوار البناء بين القوى السياسية على قاعدة احترام الدستور".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال الصدر، "لا فائدة مع الحوار معهم.. الحوار معهم جربناه وخبرناه وما أفاء على الوطن الا الخراب والتبعية"، في اشارة الى قوى الإطار التنسيقي.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن حسم الخلافات يبدأ بالعودة الى ⁧‫الدستور‬⁩ واحترام المؤسسات الدستورية، في وقت أعلن فيه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ترحيبه وتأييده لخطاب زعيم التيار الصدري الأخير.

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