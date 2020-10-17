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اول رد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حرق مقره ببغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T07:45:40+0000
اول رد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حرق مقره ببغداد

شفق نيوز/ قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت الحكومة الاتحادية قد اخفقت في توفير الحماية اللازمة لمقر الفرع الخامس للحزب في العاصمة بغداد بعد اقتحامه من قبل انصار الحشد الشعبي واحراقه.

وقال مسؤول الفرع في بغداد شوان طه في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه "سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر".

وعن الجهات التي اقتحمت مقر الفرع ذكر المسؤول الحزبي أن "جماعة(ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة"، مستدركا القول "لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع".

وبشأن الخسائر الناجمة عن اقتحام المقر واضرام النيران فيه اشار شوان طه الى ان "الاضرار مادية فقط ولم يصب احد داخل المقر بأذى".

وخرج العشرات من انصار الحشد الشعبي صباح اليوم السبت بتظاهرة قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط العاصمة بغداد منددين بالتصريحات الاخيرة للقيادي في الحزب هوشيار زيباري.

وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي ومجاميع موالية للحشد من بينها جماعة "ربع الله" قد حشدت منذ يوم امس للخروج بهذه التظاهرة.

واقتحم المحتجون مقر الحزب وقاموا بتحطيم محتوياته بعد ان تمكنوا من عبور الاسلاك الشائكة التي وضعتها قوات حماية حفظ القانون عند المدخل الفرعي لمقر الفرع الخامس.


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