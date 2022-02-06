اول تعليق من زيباري على قرار الاتحادية بشأن ترشيحه لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ علق المرشح الى منصب رئاسة جمهورية العراق "هوشيار زيباري"، اليوم الاحد، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بايقاف اجراءات الترشيح، واصفاً تلك الدعوى المقامة ضده بأنها "انين للمتشبثين بالسلطة".

وكتب هوشيار زيباري منشوراً عبر صفحته الرسمية، في موقع فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالايقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بايام ما قبل الاصلاح".

وأضاف زيباري قائلاً، "نثق بأن يؤكد القضاء ما اكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح"، مشيراً إلى أن "ما يشاع لا يعدو ان يكون انيناً من اجل مزيد من التشبث بالسلطة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.