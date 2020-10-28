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اول اعتراض رسمي عراقي على "اساءة" الرئيس الفرنسي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T13:56:00+0000
اول اعتراض رسمي عراقي على "اساءة" الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ اعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، عن أسفه لتصريحات الرئيس الفرنسي "المسيئة" لنبي الإسلام، كما وصف جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام بأنها لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام.

وقال الحلبوسي في بيان بمناسبة ذكرى المولد النبوي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الإسلام التي جاء بها الرسول الكريم والمتمثلة بالعدل والتسامح والسلام والإنسانية، تحمِّلُ المسلمين قبل غيرهم مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها العظيمة، وتفرض على كلِّ المنصفين احترامها وتقديرها".

وأشار إلى أن "ما حدث قبل أيام من إساءة بالغة وتجاوز من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة والإنسانية هو محلُّ أسف بالغ و يستلزم التصويب وإعادة النظر"، لافتا إلى أن "جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة".


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