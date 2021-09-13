اوساط مدنية وسياسية تؤشر تخريباً وخروقات في الحملات الانتخابية بديالى

شفق نيوز/ اشرت اوساط سياسية ومدنية في ديالى، يوم الاثنين، خروقات ومخالفات انتخابية خلال الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات المزمع اجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

وقال ناشطون ومثقفون في قضاء خانقين، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عمليات تخريب للبنى التحتية والواجهات العمرانية لمدينة خانقين من قبل بعض المرشحين، وابرزها نشر البوسترات والفلكسات الانتخابية على اعمدة الكهرباء وثقبها وتخريبها ما يخلف اضرارا جسيمة في الاعمدة، الى جانب تخريب الواجهات العمرانية للمدينة بوضح اللافتات الانتخابية في اماكن غير ملائمة".

وطالبوا مفوضية الانتخابات باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المتضررة من الخروقات الانتخابية للمرشحين.

الى ذلك، اكد الناطق الرسمي باسم التحالف الكوردستاني في ديالى، والذي يضم الاتحاد الوطني، وحركة التغيير، عباس محمود، تثبيت ورصد مخالفات وخروقات انتخابية من قبل مرشحين من داخل وخارج خانقين.

واعلن محمود لوكالة شفق نيوز، عن تقديم شكاوى رسمية لمفوضية الانتخابية توثق مخالفات في الحملات الدعائية تشمل استغلال دور العبادة وتجاوزات على مدارس ودوائر حكومية الى جانب استغلال بعض المرشحين اسم الاتحاد الوطني الكوردستاني للترويج لحملاتهم وهم لا ينتمون للاتحاد لا من قريب ولا من بعيد.

واضاف "لدينا شكاوى اخرى معدة للتقديم الى مكتب انتخابات ديالى وعلى مفوضية الانتخابات معالجتها حفاظا على حقوق جميع المرشحين والقوى المتنافسة في الانتخابات النيابية".

بدوره بين عضو شعبة الاعلام ولجنة رصد المخالفات الانتخابية في مكتب ديالى الانتخابي، حسن بير ولي، لوكالة شفق نيوز ان "واجباتنا تتلخص في رصد مخالفات الحملات الانتخابية القريبة من مراكز الاقتراع او استغلال واجهات الدوائر الحكومية والمدارس ودور العبادة".

واوضح ان لجنته تبلغ المرشحين المخالفين بإزالتها ومعالجتها وفي حال عدم الامتثال للتبليغات تقدم شكوى ضد المخالفين في المكتب الوطني للانتخابات والذي يتخذ بدوره اجراءات عقابية تشمل غرامات او استبعاد في حال استمرار المخالفات.

واشار ولي الى ان معالجة مخالفات التجاوز على البنى التحتية وتخريببها كأعمدة الكهرباء وغيرها يقع ضمن مسؤولية الدوائر المتضررة في اقامة دعاوى قضائية ضد المرشحين والقوى السياسية التي تخرق قواعد الحملات الانتخابية.

وتشكو اوساط مدنية وثقافية في ديالى من خروقات انتخابية واسعة في استغلال دوائر الدولة ودور العبادة والبنى التحتية للدعايات الانتخابية من قبل قوى ومرشحين متنفذين في المحافظة.