"اهدأ يا فخامة الرئيس".. الآلوسي يردُّ على تفاؤل ترمب بالزيدي: العراقيون هم من سيحكمون

ردَّ السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم السبت، على تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب التي عبر فيها عن تفاؤله بشأن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مؤكداً أن الشعب العراقي من له حق تقييم نتائج عمل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكان ترمب قد اشاد مؤخراً بالحراك السياسي الحاصل في العراق، معبراً عن رضاه بتكليف الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الفاعلة بتكليف الزيدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وخاطب الآلوسي في تدوينة له ترمب قائلاً: اهدأ يا فخامة الرئيس، فالعراقيون وحدهم - ووفقا لنتائج حكومة السيد علي - هم من سيحكمون ويقررون ما إذا كنا سنذكرك بخير، أو ما إذا كنت ستُنسى تمامًا".